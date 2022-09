Incendie en Gironde : nouveau départ de feu dans le secteur d'Arès

Les pompiers ont immédiatement déployé les grands moyens, dimanche 18 septembre, pour attaquer l'incendie depuis les airs. Six avions ont été mobilisés, ainsi qu'une quinzaine d'engins au sol, pour empêcher les flammes d'atteindre les habitations. L'incendie s'est déclaré en début d'après-midi sur la commune d'Arès (Gironde). La forêt est située à environ 100 mètres d'une zone habitée. Le lotissement a été évacué par mesure de précaution.



Plus de 300 personnes évacuées

Plus de 300 personnes ont été invitées à quitter leur maison. "J'ai pris l'essentiel, les vêtements, tous mes papiers, les papiers de la société, de quoi me changer", confie un homme. Plus de 300 pompiers ont été nécessaires pour stopper l'avancée du feu. Dans la soirée, l'incendie est contenu. Une centaine d'hectares sont partis en fumée. Si aucun dégât matériel n'est à déplorer, pour les soldats du feu ce nouvel incendie rappelle que la sécheresse, débutée dans l'été, n'est pas encore terminée.