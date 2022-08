Gironde : les habitants évacués retournent chez eux après l'incendie

À Belin-Béliet (Gironde), un habitant évacué en raison de l'incendie a retrouvé son domicile, lundi 15 août. Les arbres, qui entourent sa propriété, sont calcinés. "On avait un domaine vraiment magnifique et voilà, tout est foutu", constate Olivier Subhi, habitant de Belin-Béliet. Sa maison a été sauvée par les pompiers, l'homme est soulagé de la retrouver entière. Les rues de la commune sont encore calmes lundi matin, tout le monde n'est pas encore rentré.

Se réapprovisionner en nourriture

"Qu'est-ce qu'on apprécie son appart quand on rentre, et retrouver ses habitudes", témoigne une habitante. Après une semaine d'évacuation, il est nécessaire de refaire des courses. "On a perdu, forcément, un petit peu au niveau des frigos et des congélateurs puisqu'il y a eu des coupures d'électricité", explique une femme. Tous constatent les dégâts avec désespoir. "Il n'y a plus rien, il n'y a plus un arbre", affirme un homme. Une dizaine d'habitants n'ont toujours pas d'électricité, lundi 15 août.