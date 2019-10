VIDEO. La Californie, un État particulièrement exposé aux incendies

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

En 2017 : plus de 6000 kilomètres carrés brûlés. En 2018 : plus de 6700 kilomètres carrés brûlés. Un an après les incendies qui avaient sévi notamment dans la ville de Paradise (86 morts), la Californie lutte à nouveau contre les incendies. Mais pourquoi cette région est-elle si exposée ?

La végétation

Avec de vastes forêt de pins au nord et des étendues de broussailles au sud, la Californie est couverte d'une végétation favorable aux incendies. Pendant l'été, de fortes chaleurs dessèchent les plantes qui deviennent de parfaits combustibles pendant plusieurs mois. Les habitations construites à proximité des zones boisées, de plus en plus nombreuses, renforcent le risque de départs de feux d'origine humaine.

Les vents violents

La Californie est balayée par des vents chauds et puissants. Parmi eux, les "Diablo wind" aussi appelés les "vents du diable". Ce sont des vents qui viennent du large et qui se propagent dans les montagnes du nord. Ils peuvent dépasser les 100 km/h et sont particulièrement fréquents à l'automne.

Le changement climatique

"Malheureusement, les meilleures études scientifiques nous disent que la sécheresse, la chaleur, l'aridité, toutes ces choses vont s'intensifier", a déclaré Jerry Brown, l'ancien gouverneur de Californie. Au cours du siècle dernier, la température a augmenté de 1,7 °C dans le sud de la Californie. Au moins 5 des 10 plus grands feux de l'histoire de la Californie ont eu lieu depuis 2010. D'ici 2100, si les émissions de gaz à effet de serre continuent à ce rythme, la fréquence des feux les plus destructeurs pourrait augmenter de 50 %.