VIDEO. Essonne : un autocar s'embrase totalement sur l'A6, sans faire de blessés

Un autocar transportant des étudiants de l'IUT de Sceaux (Hauts-de-Seine), qui revenaient d'une semaine au ski, s'est subitement embrasé, dimanche 10 mars vers 6 heures, sans faire de blessés, sur l'autoroute A6 à hauteur du Coudray-Montceaux, rapporte France Bleu Paris. Les passagers ont pu s'extraire à temps du véhicule, mais beaucoup ont été choqués et dénoncent l'état de vétusté du véhicule.

Bref voilà comment on a fini ! J’ai littéralement eu la peur de ma vie. Je ne respirais plus. Le chauffeur n’ouvrait pas la porte on essayer par tous les moyens sortir d’éteindre le feu mais rien à faire ... on a tout perdu .. #CarPasAuxNormes #BusEnFeu #EtudiantsEnDanger pic.twitter.com/52TTmWCPeS