Val-de-Marne : un incendie touche la zone industrielle de Rungis

Des catalyseurs et des réserves d'ammoniac se trouvent également à proximité, selon des sources policières et des pompiers. Aucun blessé n'est à déplorer.

Un incendie est en cours sur des infrastructures électriques dans la zone industrielle du marché en gros de Rungis (Val-de-Marne) et menace d'autres structures énergétiques à proximité, selon des sources de police et des pompiers de Paris à France Télévisions, mercredi 29 juin.

Un feu de four s'est déclenché vers 10 heures, d'après les pompiers de Paris. Il s'est notamment propagé à un catalyseur de gaz, qui est en partie responsable de l'alimentation en énergie de l'aéroport d'Orly, du marché de Rungis et d'une partie de la ville. Le feu n'a cependant pas eu d'impact sur l'activité du marché d'intérêt national, et n'a fait aucun blessé.

Des réserves d'ammoniac à proximité

Selon les pompiers, le feu s'est déclaré en hauteur et n'est donc pas acessible pour le moment. Le catalyseur ne peut pas être éteint avec de l'eau car il produit un métal en fusion, ce qui pourrait provoquer une explosion. Ils ajoutent qu'en cas d'effondrement de ce catalyseur, le feu pourrait se propager sur d'autres catalyseurs à proximité, mais aussi sur une réserve contenant de l'ammoniac. Celle-ci est en train d'être vidée pour éviter tout risque de diffusion de l'incendie, d'après les pompiers de Paris à l'AFP.

Les forces de l'ordre ont déployé un périmètre de sécurité sur plusieurs centaines de mètres. Des pompiers, des agents de GRDF et de la préfecture sont présents dans une cellule de crise dans le poste de commandement des pompiers.