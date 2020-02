Strasbourg : un incendie fait cinq morts et sept blessés, selon les pompiers

Les causes de l'incendie restent pour l'instant inconnues. Les personnes évacuées ont été prises en charge dans un gymnase de la ville.

Un incendie survenu dans la nuit du mercredi 26 février au jeudi 27 février dans un immeuble de Strasbourg (Bas-Rhin) a fait cinq morts et sept blessés, ont annoncé les pompiers dans un communiqué. Les personnes blessées se trouvent en situation "d'urgence relative", selon cette même source.

D'après les Dernières Nouvelles d'Alsace, citant un communiqué du service départemental d'incendie et de secours (SDIS), l'incendie s'est déclaré dans un immeuble de sept étages de la rue de Barr, proche de la gare.

Les pompiers "ont dû faire face à de nombreux sauvetages et mises en sécurité en raison de l'épaisse fumée qui avait envahi les communs", ont-ils précisé. Selon France Bleu Alsace, 23 personnes au total ont été évacuées saines et sauves de l'immeuble. Elles ont été accueillies dans un gymnase, et neuf devront être relogées par la municipalité, ont ajouté les pompiers.

"Un problème de système électrique"

Selon Dominique Schuffenecker, le directeur de cabinet du préfet du Bas-Rhin, les pompiers sont rapidement arrivés sur place. Au total, 46 pompiers, 23 engins, 9 personnels du Samu et plusieurs policiers nationaux et municipaux ont été mobilisés.

D'après les premiers élements de l'enquête, "à priori, ce serait un problème de système électrique qui aurait déclenché l'incendie", a déclaré Dominique Schuffenecker jeudi sur France Bleu Alsace. "Le feu a pris très rapidement avec des dégagements de fumée très importants", a-t-il ajouté. Les cinq femmes sont trois hommes et deux femmes.