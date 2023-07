Sicile : la situation s'améliore sur l'île après les violents incendies de forêts

À Palerme en Sicile, la baisse des températures, jeudi 27 juillet, a permis d’améliorer un peu la situation. Le point sur place avec Matthieu Boisseau.

"Même s’il reste encore quelques nuages de fumée dans le ciel de Sicile, comme derrière moi sur les hauteurs de Palerme, la situation s’améliore dans cette île du sud de l’Italie. Il fait moins chaud, 30 à 32°C aujourd’hui, bien loin des 47 °C enregistrés précédemment, et il y a aussi moins de vent", rapporte Matthieu Boisseau, en direct de Palerme.

"Des feux simultanés, d’une grande intensité, extrêmement rapides"

"La Sicile est un exemple parmi de nombreux autres de ces régions durement touchées sur le bassin méditerranéen. On pense également à Sintra, au Portugal, à l’Algérie et bien entendu à la Grèce. À chaque fois, les secouristes sont à la merci des températures et du vent. Des feux simultanés, d’une grande intensité, extrêmement rapides, qui débordent les pompiers et qui semblent, dans un premier temps, impossibles à maîtriser", indique Matthieu Boisseau depuis Palerme en Sicile.