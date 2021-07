Pyrénées-Orientales : un incendie brûle 75 hectares dans le secteur de Millas, le feu pas encore maîtrisé

L’incendie qui s'est déclaré dimanche 18 juillet en milieu d’après-midi dans le secteur de Millas et de Néfiach, dans les Pyrénées-Orientales, n’est pas encore maîtrisé ce lundi matin, rapporte France Bleu Roussillon. Au total, 75 des 140 hectares parcourus par les flammes ont été brûlés.

Huit des 200 pompiers mobilisés sur l’incendie ont été blessés, précise également France Bleu Roussillon. Cinq ont eu un "coup de chaud", un s’est tordu un genou sur un terrain escarpé et deux ont été brûlés aux jambes, au premier et second degré, en tombant dans les braises. Ils ont été transportés vers l’hôpital de Perpignan.

Les habitants ont pu retrouver leur logement

Les 300 habitants évacués ont pu rentrer chez eux ce dimanche soir et aucune maison n’a été endommagée par l’incendie. Seul un hangar agricole abritant deux tracteurs est parti en fumée.

La RN 116 n’a pas totalement rouvert ce lundi matin. Il faut obligatoirement sortir à Millas dans le sens Perpignan – Bourg-Madame, mais la circulation est normale dans l’autre sens.

Selon le maire de Néfiach, l’incendie est, a priori, d’origine humaine. Un habitant de Perpignan est soupçonné d'avoir provoqué le départ de feu en brûlant des objets dans un champ de la commune. Une enquête a été ouverte.