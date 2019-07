Portugal : le pays lutte contre de violents incendies

Près de la ville de Macao, dans le centre du Portugal, le feu continue son avancée destructrice. Les flammes se rapprochent dangereusement des habitations. Cette femme tente de lutter avec un tuyau d'arrosage. "C'est une calamité ici chez mon frère, toute la maison est en bois, j'ai plus peur pour sa maison que pour la mienne, parce que, en plus, il n'est pas là", confie une habitante. L'atmosphère est irrespirable. Près de 2 000 pompiers sont toujours mobilisés. Bourrasques de vent et sécheresse compliquent le travail des secours.

30 personnes blessées

Pour le commandant de la protection civile, la situation est encore très grave face à un incendie d'une extraordinaire intensité et d'une extrême violence de propagation. Depuis le départ des incendies samedi, déjà 10 000 hectares de forêts et plusieurs dizaines d'habitations sont partis en fumée. Un homme, soupçonné d'avoir allumé au moins un incendie, a été arrêté. Selon un bilan provisoire, au moins 30 personnes ont été blessées.

Le JT

Les autres sujets du JT