Pas-de-Calais : une affaire de pompier pyromane à l'hôpital de Berck-sur-Mer

Un pompier devenu incendiaire. C'est encore vêtu de son uniforme que le jeune homme a fini par reconnaître les faits ce dimanche. Après 48 heures de garde à vue, il avoue être l'auteur des 17 incendies de l'hôpital de Berck-sur-Mer (Pas-de-Calais). Vendredi, l'institut Calot est touché par des départs de feu à répétition. Pas de blessés, mais 120 personnes ont dû être évacuées.

"Un cri d'alarme"

Ce responsable de la sécurité et de la lutte contre les incendies de l'établissement aurait, par son geste, voulu dénoncer les conditions de sécurité de l'hôpital. Son avocat, Me Hervé Krych, évoque "le fruit d'un ras-le-bol, d'un constat d'une inefficacité sur le plan local" et de l'absence de "solutions trouvées face aux problématiques de sécurité". Le pompier volontaire de 29 ans ne reconnaît pas en revanche être à l'origine d'autres départs de feu survenus fin janvier dans cet hôpital. Il a été mis en examen ce dimanche soir puis placé en détention provisoire.

