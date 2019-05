Niger : l'explosion d'un camion-citerne fait 55 morts à Niamey

Selon des témoins, le camion s'est renversé sur les voies de chemin de fer à la sortie de la ville. Des badauds tentaient de récupérer l'essence qui fuyait lorsque l'explosion s'est produite.

Cinquante-cinq personnes sont mortes dans la nuit de dimanche à lundi 6 mai par l'explosion d'un camion-citerne transportant de l'essence, à quelques centaines de mètres de l'aéroport international de Niamey, a affirmé un porte-parole du ministère de l'Intérieur. L'explosion a également fait 36 blessés. Selon des témoins, le camion s'est renversé sur les voies de chemin de fer à la sortie de la ville. Des badauds tentaient de récupérer l'essence qui fuyait lorsque l'explosion s'est produite.

"Je tiens à présenter mes condoléances les plus émues aux familles endeuillées. Que les disparus reposent en paix et prompt rétablissement aux blessés", a réagi le président du Niger sur Twitter.

Des maisons touchées

L'explosion s'est produite sur la RN1 qui sort de Niamey en direction du Sud-Est. Un dépôt de carburant, d'où venait probablement le camion, se trouve quelques centaines de mètres plus loin. Quelques heures après les faits, le camion calciné et couché sur son flanc était toujours visible alors que des policiers ramassaient des débris et des motos brulés sur la route. Des maisons avoisinantes ont aussi été touchées par les flammes. Les activités de l'aéroport n'ont pas été perturbées par l'accident.