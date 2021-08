Le sud du Portugal touché à son tour par un important feu de forêt

Plus de 600 pompiers portugais tentent, mardi 17 août, de venir à bout d'un incendie qui s'est déclaré la veille dans la région touristique de l'Algarve. Un pompier a été légèrement blessé et 81 habitants d'une douzaine de hameaux ont été évacués, ont annoncé les autorités locales. Le feu s'est déclaré dans la nuit de dimanche à lundi dans la commune de Castro Marim, dans l'arrière-pays, près de la frontière espagnole.

Il avait été temporairement circonscrit avant de se réactiver et de "progresser de façon foudroyante vers les communes de Tavira et Vila Real de Santo Antonio", atteignant un périmètre d'une quarantaine de kilomètres et une superficie estimée à 9 000 hectares, a précisé mardi le commandant de la protection civile régionale lors d'une conférence de presse. Les pompiers, soutenus par quelque 200 véhicules et huit avions ou hélicoptères, s'attendaient dans l'après-midi à des conditions météorologiques "toujours préoccupantes", a-t-il ajouté.

Face aux températures caniculaires propices aux feux de forêt que connaît le Portugal depuis vendredi, Lisbonne a prolongé jusqu'à mardi soir l'alerte incendie en vigueur sur la plupart du territoire.