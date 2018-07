La Grèce, ravagée par de violents incendies, à la recherche des disparus

Les pompiers et les volontaires ont repris mercredi 25 juillet les recherches pour tenter de retrouver les disparus. Le gouvernement n'a pas publié de chiffre officiel, mais il pourrait y en avoir plusieurs dizaines. Un site web recense les avis de recherche publiés par les familles. Des avis de recherche largement relayés sur les réseaux sociaux, selon l'envoyée spéciale de France 2 à Mati Stéphanie Perez.

Sinistrés aidés et indemnisés

Il y a à l'heure actuelle énormément de solidarité dans un pays complètement abasourdi et sonné depuis la tragédie de lundi. Pour tenter de désamorcer toute éventuelle polémique, le gouvernement insiste : ces incendies ont été d'une violence et d'une fulgurance extrêmes. La Grèce s'interroge sur leur origine. Avec 15 départs de feux simultanés, une enquête est en cours pour savoir s'ils sont d'origine criminelle. Les obsèques des victimes seront prises en charge par l'État et des mesures fiscales seront mises en places pour aider les centaines de familles sinistrées.

