La Finlande subit son plus grand feu de forêt depuis 50 ans

Du jamais-vu depuis un demi-siècle. Un vaste feu de forêt a ravagé plus de 300 hectares en cinq jours dans une vallée du nord-ouest de la Finlande, après un début d'été exceptionnellement chaud dans le pays nordique. L'incendie, qui a débuté lundi à environ 25 kilomètres au sud du petit port de Kalajoki, au bord du golfe de Botnie, a faibli vendredi 30 juillet en raison notamment de pluies dans le secteur, mais n'est pas encore entièrement sous contrôle, selon les autorités.

"Cela brûle encore, mais le feu ne progresse plus au-delà d'un secteur contenu de 300 hectares, dont le périmètre fait huit kilomètres", a expliqué le chef des opérations des pompiers, Jarmo Haapanen. "Il faudra au moins une semaine, voire deux ou trois, pour parvenir à l'éteindre totalement", juge-t-il. Quelque 250 personnes, dont des renforts militaires, ont été mobilisées, ainsi que quatre hélicoptères, mais aucune évacuation n'a été nécessaire dans ce secteur très peu peuplé, à environ 500 km au nord d'Helsinki.

La cause exacte du feu est inconnue

S'il reste relativement petit par rapport aux immenses incendies qui ont ravagé la Sibérie ou le Canada cet été, l'incendie est le plus important en Finlande depuis un feu en 1971, selon les experts. "Celui de 1971 faisait 1 600 hectares", a expliqué Jarmo Haapanen.

La cause exacte du feu est inconnue, a-t-il précisé. Mais les forêts sont sèches après des mois de juin et de juillet inhabituellement chauds en Finlande, où la température a dépassé les 30 degrés dans plusieurs régions. "Si le climat réchauffe nos étés comme ça, je suis sûr que ça arrivera plus souvent", déplore le pompier.