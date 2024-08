L'incendie de Frontignan dans l'Hérault est "parfaitement maîtrisé" et bientôt "éteint"

L'incendie "le plus important de la saison dans le département" selon le préfet de l'Hérault est "parfaitement maîtrisé" et bientôt "éteint", a annoncé le colonel Jérôme Bonnafoux, porte-parole des sapeurs-pompiers de l’Hérault, sur franceinfo mardi 20 août. Le feu s'était déclaré dimanche à Frontignan et avait parcouru plus de 300 hectares. Le dispositif "a été allégé", ajoute le porte-parole du Sdis 34, même si la surveillance se poursuit mardi après-midi "par rapport aux conditions météo qui sont assez défavorables". 400 sapeurs-pompiers seront affectés à cette tâche, "prêts à intervenir".

Le feu, qui a démarré tout près de l'autoroute A9 dimanche après-midi, a parcouru 320 hectares, chiffre qui n'a pas évolué depuis dimanche 23h, dans le massif de la Gardiole, entre Gigean et Frontignan. Il a été maîtrisé dans la nuit de dimanche à lundi par les sapeurs-pompiers. Il n'a fait aucun blessé, mais une maison non occupée a été détruite, ainsi que plusieurs cabanons.

Surveiller les points chauds

"On est en phase de signaler que le feu est éteint", déclare Jérôme Bonnafoux qui préfère "encore attendre quelques heures parce qu'on n'est pas à l'abri, avec le vent et les températures qu'on va avoir, de connaître des reprises". Le porte-parole des sapeurs-pompiers de l'Hérault explique qu'il faut être patient face à un feu qui a parcouru plusieurs centaines d'hectares, parce qu'il ne s'éteint pas de suite, "il faut toujours attendre quelques jours, car on peut avoir des points chauds dus à des racines souterraines qui [...] peuvent générer de nouvelles reprises deux ou trois jours après avoir bien fixé le feu." C'est d'ailleurs le travail effectué en ce moment par le Sdis 34 qui utilise des drones pour "repérer des points chauds". Pour l'instant, aucun point chaud n'a été détecté par les secours.