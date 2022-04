Isère : au moins neuf lignes à haute tension en feu, des milliers de foyers sans électricité

Les pompiers ont été alertés peu après minuit et demi. Huit lignes 20 000 volts et une ligne 225 000 volts ont été incendiées. Le feu est désormais maîtrisé.

Au moins neuf lignes à haute tension ont été incendiées dans la nuit de lundi à mardi près de Grenoble, privant plusieurs milliers de foyers d'électricité, rapporte France Bleu Isère mardi 5 avril.

Les pompiers ont été alertés peu après minuit et demi. Huit lignes 20 000 volts et une ligne 225 000 volts ont été incendiées. L'incendie est désormais maîtrisé, bien que les gaines et câbles brûlent encore.

Des centaines de foyers encore privés de courant mardi matin

Enedis a rétabli le courant vers 4 heures du matin pour la plupart des foyers, mais plusieurs centaines de foyers et entreprises étaient encore sans électricité mardi matin. Elle a été coupée notamment dans les villes de Crolles et Bernin, ainsi que sur la zone industrielle qui rassemble des entreprises comme STMicroelectronics et Soitec.

Ce départ de feu survient moins de 48 heures après l'incendie volontaire qui a touché l'entreprise STMicroelectronics à Crolles, où des symboles anarchistes ont été découverts.