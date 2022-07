Incendies : quels dangers liés à la fumée, et comment s’en protéger ?

De nombreux incendies frappent la France, mardi 19 juillet, notamment la Gironde. La fumée est-elle dangereuse ? "Le premier danger d’un feu, si vous êtes à proximité, c’est l’asphyxie [et] le malaise, car vous allez inhaler du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone, et vous allez faire ce fameux malaise. Même si vous êtes à distance, le simple fait de sentir la fumée veut dire qu’il y a des particules fines qui vont rentrer jusqu’au plus profond de votre poumon", explique le médecin et journaliste Damien Mascret, sur le plateau du 19/20. Résultat : les yeux, le nez et la gorge sont irrités. Comme la fumée rentre dans les poumons, la toux arrive, et on ressent une gêne respiratoire.



Des masques FFP2 en cas de sortie

Comment s’en protéger ? Tout d’abord, les personnes vulnérables, telles que les personnes âgées, les jeunes enfants, les femmes enceintes et les personnes atteintes de maladies cardiaques ou respiratoires doivent faire particulièrement attention. "La priorité, c’est éviter de sortir. On ferme tout chez soi. Si on est dans la voiture, on doit mettre le recyclage intérieur et si on doit quand même sortir, on doit mettre un masque (…) FFP2", conclut le journaliste.