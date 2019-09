Incendies : plusieurs centaines d’hectares de forêt et de végétation parties en fumée en Charente-Maritime, dans l'Indre et l'Aude

Les feux n'ont pas fait de blessés mais plusieurs habitations ont dû être évacuées.

Des incendies se sont déclarés mercredi 4 septembre dans trois départements détruisant plusieurs centaines d'hectares de végétation et de forêt, sans faire de victime. Plusieurs personnes ont dû être évacuées.

150 hectares de pins ravagés en Charente-Maritime

450 pompiers sont toujours mobilisés jeudi matin à Bédenac, dans le sud de la Charente-Maritime, pour éteindre un incendie qui s'est déclaré mercredi après-midi et qui a déjà ravagé 150 hectares de pins, rapporte France Bleu La Rochelle.

Alors qu'une dizaine de personnes avaient été mises à l'abri des fumées mercredi soir, les habitants évacués ont pu rentrer chez eux dans la nuit, bien que certains aient préféré être relogés chez des proches. Le feu ne menace aucune habitation.

Mercredi, un avion bombardier d'eau de la Sécurité civile a été envoyé sur place et deux hélicoptères ont fait des reconnaissances aériennes.

350 pompiers se sont relayés dans l'Indre

Plus de 150 pompiers luttent encore ce jeudi matin à 6h pour éteindre un incendie qui a déjà ravagé plus de 150 hectares dans la forêt de Lancosme dans l'Indre, rapporte France Bleu Berry.

L'alerte incendie a été donnée mercredi vers 16h. Le feu a pris dans un champ et s'est rapidement propagé au bois à côté. Deux fermes ont été évacuées mercredi soir, une grange abandonnée a pris feu, mais personne n'a été blessé.

Des pompiers du Cher, de l'Indre-et-Loire, du Loir-et-Cher et de la Creuse appuient les pompiers de l'Indre sur le terrain. Au total, 350 pompiers ont été mobilisés depuis mercredi.

150 hectares détruits dans la Vallée de l'Orbiel

350 pompiers sont toujours mobilisés ce jeudi matin à Conques-sur-Orbiel, dans l'Aude, pour éteindre l'incendie qui s'est déclaré mercredi et qui a ravagé 150 hectares de végétation, rapporte France Bleu Occitanie. L'incendie n'a pas progressé pendant la nuit mais il n'est pas maîtrisé.

"La situation reste préoccupante" et "encore fragile", explique la directrice de cabinet du préfet de l'Aude Anne Laybourne sur France Bleu Occitanie, car il existe "de nombreux points chauds" et des "reprises du fait notamment du vent qui n'a pas cessé pendant la nuit et qui va se renforcer" pendant la journée de ce jeudi.

Jusqu'à 500 pompiers ont été mobilisés dans la nuit, mais 150 vont être mis sur le dispositif préventif dans le reste du département, donc 350 pompiers resteront mobilisés toute la journée sur l'incendie de Conques-sur-Orbiel.

La directrice du cabinet du préfet de l'Aude précise que "les habitations ne sont pas menacées par le feu". Une quinzaine de personnes ont été évacuées mercredi soir, mais seulement pour être protégées des fumées.