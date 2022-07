Incendies en Gironde : au moins 165 entreprises ont demandé de l'aide à la Chambre des métiers et de l’artisanat

La Chambre des métiers et de l’artisanat de Nouvelle-Aquitaine en Gironde demande le report du remboursement du prêt garanti par l'Etat pour les entreprises en question.

Au moins 165 entreprises ont déjà sollicité l'aide de la Chambre des métiers et de l’artisanat de Nouvelle-Aquitaine en Gironde pour compenser les pertes de chiffre d'affaires dues aux violents incendies qui ont touché le département depuis deux semaines, rapporte mardi 26 juillet France Bleu Gironde.

Les deux incendies de la Teste-de-Buch et de Landiras, qui se sont déclarés deux semaines auparavant et qui sont toujours en cours mais "fixés", ont obligé de très nombreuses entreprises des deux secteurs à fermer leurs portes. "Les inquiétudes sont celles de la baisse du chiffre d'affaires, de ne pas pouvoir payer les salariés et les fournisseurs à la fin du mois", relaie la présidente de la CMA départementale Nathalie Laporte.

La Chambre demande le report du remboursement du prêt garanti par l'Etat pour les entreprises en question. "L'Etat ne nous en fera pas cadeau donc il faut qu'on demande un étalement, les artisans auront besoin de notre aide pour rebondir", explique la présidente. Plus de 7 000 hectares de forêt ont brûlé à La Teste-de-Buch, près du bassin d'Arcachon, et près de 14 000 hectares à Landiras, dans une monoculture de pins.