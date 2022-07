Incendies : des guetteurs pour prévenir le départ des flammes

En Ardèche, le risque d’incendie est grand lors des saisons estivales. Pour alerter plus rapidement les secours, deux étudiants veillent du haut des vigies présentes dans la région.

Être haut perché pour prévenir de l’arrivée des flammes, c’est la tâche qu’effectuent quotidiennement deux étudiants pendant la saison estivale, en Ardèche. Construites il y a plusieurs centaines d’années, ces vigies ont trouvé une deuxième vie et elles servent aujourd’hui pour alerter les secours en cas de départ de flammes. Les deux étudiants sont équipés de jumelles et d’un talkie-walkie pour surveiller les alentours. Avant de pouvoir exercer cette tâche, Matthias et Katlyne ont été soumis à deux journées de formation.



36 villages à surveiller

Perchés en haut de leur vigie, Katlyne et Matthias ont une grande responsabilité puisqu’en surveillant les alentours, ce sont 36 villages qui sont soumis à leurs yeux avertis. C’est un travail de chaque instant puisque les deux étudiants habitent dans cette tour pendant la durée de leur mission. "Ça fait une expérience un peu rudimentaire, un peu nouvelle", sourit Matthias. Les pompiers sont soulagés d’avoir des guetteurs sur place.