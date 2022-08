Incendie : un record de plus de 47 000 hectares brûlés en 2022

Jeudi 4 août au soir, le département des Alpes-de-Haute-Provence fait face de nouveau à des flammes. Les incendies ont repris à Niozelles et Rougon, et ils continuent de progresser. Depuis le début de l'année, pas moins de 47 286 hectares de végétation sont déjà partis en fumée. C’est quatre fois la ville de Paris.

Jamais la France n’avait connu un été avec autant d’incendies. En quinze ans, les surfaces brûlées ont été multipliées par quatre. En 2022, il y a eu 47 286 hectares de surfaces brûlées. C’est un record. Avec le réchauffement climatique, les incendies seront plus fréquents à l’avenir. C’est tout l’Hexagone qui est désormais menacé. La France compte 3 400 camions-citernes. Selon les sapeurs-pompiers, il en faudrait le double.

Plus de moyens et de volontaires

"L’ensemble de ces véhicules-là sont extrêmement concentrés dans le sud de la France donc cela veut dire qu’il faut avoir une politique d’ambition de pouvoir alléger et faciliter l’équipement de certaines casernes du nord de la France qui, elles, doivent faire en sorte de pouvoir lutter face à ces incendies qui fait face à un phénomène nouveau", explique Éric Brocardi, porte-parole des sapeurs-pompiers de France. Dans un rapport, les sénateurs appellent aussi l’État à investir davantage dans les moyens matériels et un meilleur aménagement de la forêt. Enfin, selon les soldats du feu, il faudrait 50 000 sapeurs-pompiers volontaires en plus des 200 000 existants.