Incendie dans le Gard : le maire d’Aubais évoque la thèse criminelle

L’incendie à Aubais (Gard) continue de ravager le Gard et l’enquête progresse lundi 1er août. Les premiers éléments font penser à un acte criminel pour le maire de la commune. "J’ai pu m’entretenir, il y a un petit peu plus d’une heure, avec le maire d’Aubais, Angel Pobo et ce soir, il réitère son sentiment que, pour lui, je cite, il y a de fortes probabilités que l’incendie soit d’origine criminelle", relate Liane Courté. Les endroits, où peu de personnes vient, des deux départs sont très peu distants et quasiment simultanés.



Des analyses en cours

De leur côté, les autorités judiciaires continuent l’enquête, mais elles n’écartent aucune thèse. "Le procureur de la République nous informe ce soir qu’aucune piste n’est pour l’heure privilégiée. Il a fait diligenter une enquête par la gendarmerie en lien avec la cellule d’analyse des pompiers. Les résultats d’une expertise devraient être dévoilés dans les prochains jours et devraient permettre de déterminer les causes de l’incendie", rapporte Liane Courté