Incendie dans l'Aude : des centaines d'hectares de pinède et de broussailles détruits

Stopper la progression du feu à tout prix, c'est l'objectif des pompiers depuis mercredi 14 août, suite à l'incendie qui s'est déclenché dans la région de l'Aude. Ces derniers larguent du retardant, un liquide censé empêcher toute reprise de flammes. L'incendie a déjà ravagé plus de 900 hectares de pinède, poussés par les rafales de vent dans un terrain très sec.

22 personnes évacuées

Toute la nuit les secours ont tenté en priorité de sauver les habitations menacées par le mur de flammes. Ils se sont prépositionnés pour pouvoir intervenir au plus vite. Ils n'ont malheureusement rien pu ne faire pour les forêts et certains vignobles. 22 personnes ont été évacuées en pleine nuit. Si l'incendie a été circonscrit, le danger n'est pas encore tout à fait écarté. À la lisière de la forêt, des fumées ont repris jeudi 15 août. Aucun bâtiment n'a été endommagé. Le feu ne menace plus aucune zone habitée.

