Incendie à Auriol : après avoir parcouru 90 hectares de végétation, le feu ne progresse plus

Les sapeurs-pompiers interviennent depuis mardi après-midi sur un incendie qui a pris vers 16H45 dans le massif de Regagnas au nord de la commune d'Auriol (Bouches-du-Rhône). Le feu ne progresse plus mais il n'était pas fixé mercredi 7 avril au matin.

[#Opérations]



Ce sont 95 engins et 270 @Pompiers_13 appuyés par le @SDIS83 et les @MarinsPompiers qui sont engagés sur le feu d'#Auriol.



Le feu, toujours actif sur l'avant et le flanc gauche, a parcouru 90 ha. La lutte se poursuit cette nuit. pic.twitter.com/gf4GrM1G88 — Pompiers 13 (@Pompiers_13) April 6, 2021

Le vent a faibli pendant la nuit mais il va reprendre jusqu’à 85km/h d’où l’extrême prudence des pompiers, selon France Bleu Provence. Les largages d'eau vont reprendre au lever du jour. Cinquante engins et 250 pompiers sont toujours sur place.

L'incendie a déjà parcouru 90 hectares. Ce sera sans doute plus mais il est pour l'instant impossible de le savoir tant qu’il fait nuit. La zone, essentiellement boisée, est difficile d’accès dans le massif du Régagnas.

L'origine des flammes encore inconnue

200 habitants ont été évacués à leur demande. Seulement dix d'entre eux auraient dormi dans un gymnase, les autres sont rentrés chez eux mardi soir. "Les personnes ont été évacuées dans un premier temps en prévention et ensuite le feu a gagné certaines habitations, mais aucune n'a été touchée grâce aux pompiers qui sont intervenus très rapidement", avait précisé mardi soir Véronique Miquelly, la maire de la commune de 13 000 habitants, qui se réjouissait de ne déplorer "aucune victime, pour l'instant, et pas de maison brûlée".

"On ne connaît pas l'origine du feu. Il est parti très vite, et il a très vite gagné du terrain à cause de la sécheresse et du vent qui souffle encore très fort", a expliqué Véronique Miquelly.