VIDEO. Incendies : plus de 2 500 vacanciers évacués de leurs campings à Argelès-sur-Mer

Ils ont dû tout laisser derrière eux et quitter les campings au plus vite : plus de 2 500 vacanciers ont été évacués à cause d'un incendie près d'Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales), lundi 15 juillet. Ils ont pu regagner leurs lieux de villégiature dans la soirée.

Le feu, qui s'était déclaré vers 14h et dont l'origine n'a pas été déterminée, a brûlé environ 45 hectares de brousailles. Des rafales à 70 km ont poussé le feu vers les habitations et la mer. Quatre avions bombardiers d'eau ont été mobilisés. Il "est maintenant fixé", a expliqué la préfecture dans la soirée.

La ville avait ouvert des gymnases pour accueillir les touristes et les protéger de la chaleur. Argelès-sur-Mer, dont la population passe de 10 000 à 150 000 personnes l'été, est souvent surnommée la "capitale du camping".

