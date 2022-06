Incendie : 1 000 hectares ont brûlé dans le feu non fixé du camp de Canjuers, dans le Var

Dans le Var, l'incendie du terrain militaire du camp de Canjuers n'est pas encore maîtrisé. Mardi 21 juin, 1 000 hectares de végétation ont déjà brûlé et les pompiers sont toujours à pied d'œuvre.

Sur le camp de Canjuers (Var), 1 000 hectares ont brulé lors d'un incendie sur un terrain militaire. Mardi 21 juin, les pompiers espèrent fixer le feu. "On a réussi à mettre en place des établissements de grande longueur pour boucler certaines zones qui nous posaient problème", indique le Colonel Frédéric Gosse, directeur départemental adjoint du SDIS83. L'incendie a débuté samedi 18 juin et a pu, grâce à des canadairs, être tenu à l'écart d'habitations. Cependant, des terres de pâturage ont brûlé et un berger a dû évacuer ses 500 bêtes en urgence.

L'origine du feu questionne les habitants

Le feu a été déclenché par un tir d'artillerie, dans un camp dans lequel l'armée effectue des entraînements. Une enquête a été ouverte par le parquet militaire. À Aiguines (Var), un village proche du camp, l'origine du feu questionne. "Quand le 20 juin, il fait une sécheresse impossible, le moindre bon sens aurait été d'arrêter les tirs", assure un homme. L'explosion d'un obus sur le terrain a légèrement blessé 29 pompiers.