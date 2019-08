Île d'Eubée: la Grèce appelle l'Europe à l'aide

"La réponse européenne ne s'est pas fait attendre. Dès demain matin, quatre bombardiers d'eau seront à Athènes en provenance d'Italie et de Croatie. Le but et la priorité sont d'agir vite pour éviter de perdre un maximum de vies", détaille la journaliste Alexia Kefalas. La Grèce doit faire face à un incendie gargantuesque, un mur de feu de 30 mètres de haut.

Le fantôme de Mati plane, menaçant

Dans l'urgence, la Grèce se souvient d'un épisode qu'elle souhaite ne pas revivre: il faut "éviter cette tragédie de Mati. C'était il y a un an, un incendie dont les flammes et l'intensité du vent ont coûté la vie à 102 personnes. Alors évidemment, en voyant ces flammes de 30 mètres, et cet incendie sur l'Île d'Eubée qui s'étend sur plus de 11 kilomètres, on ne peut pas ne pas y penser". Ce soir, tout l’appareil médiatique est mobilisé pour sauver ce qui peut encore l'être.