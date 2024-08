Hérault : 140 pompiers de la région Occitanie sont mobilisés sur l'incendie de Frontignan

Ce sont 140 pompiers et 40 véhicules de la région Occitanie qui sont mobilisés sur l'incendie qui s'est déclenché dimanche entre Gigean et Frontignan, dans l'Hérault, rapporte France Bleu Occitanie lundi 19 août. Ces soldats du feu viennent de Haute-Garonne, d'Ariège, du Tarn, du Tarn-et-Garonne, du Gers, des Hautes-Pyrénées, du Lot et de l'Aveyron. Ils sont répartis en deux colonnes.

Le feu a brûlé 320 hectares de forêts qui s'étirent entre Gigean et Frontignan. Il est fixé depuis lundi matin, mais les pompiers envoyés en renfort resteront sur zone au moins jusqu'à jeudi, précise Nicolas Morlans, référent départemental en Haute-Garonne des feux de forêts. "La veille quotidienne de Météo France annonce un renforcement du vent, de la tramontane et du mistral", ce qui "fait craindre un risque très important de feux de forêt", souligne-t-il. C'est pour cela que des moyens humains et matériels restent mobilisés "au plus proche du risque". En plus des pompiers venus du reste de la région, 200 sont arrivés des Bouches-du-Rhône pour apporter leur aide.

Cette solidarité s'organise bien en amont des départs de feu estivaux. "Chaque département donne sa capacité à fournir en moyens humains et matériels. La priorité, c'est de couvrir notre risque habituel et en plus, on donne X bonhommes, mais pas plus", explique Nicolas Morlans. Les pompiers de Haute-Garonne ont déjà réalisé une cinquantaine de renforts depuis 2016, selon lui.

Les pompiers restent vigilants dans l'Hérault

Les pompiers s'attendent à une "journée à risque" pour les feux de forêts dans l'Hérault, mardi, explique sur franceinfo lundi soir le colonel Jérôme Bonnafoux, porte-parole des sapeurs-pompiers de l’Hérault (Sdis 34). Le feu de Frontignan n'est "pas encore totalement maîtrisé, parce qu'on a encore eu du vent aujourd'hui, on a eu des reprises et on a des points chauds qui mobilisent encore près d'une centaine de sapeurs-pompiers toute la nuit", précise le pompier.

La préfecture de l'Hérault a classé trois secteurs en "risque incendie très élevé" pour la journée de mardi. Il s'agit de la colline du centre Hérault, du Minervois et Saint-Chinianais et de la plaine viticole cœur d'Hérault et plaines littorales. Il est interdit de se rendre dans les massifs du Mont Saint-Loup, de la forêt des Pierres Blanches, du causse d'Aumelas et des collines de la Moure, du cirque de Mourèze et Montagne de Liausson.

Les pompiers restent vigilants dans l'Hérault avec dix groupes d'intervention déployés, de la surveillance à l'aide de caméras numériques et des patrouilles, car les "conditions météorologiques sont défavorables et propices au développement des incendies et des feux de forêts", avec de la chaleur, du vent et peu d'humidité dans l'air, selon le colonel Jérôme Bonnafoux.