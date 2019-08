Hauts-de-Seine : un incendie ravage le marché de Levallois-Perret, 90 personnes évacuées

Les flammes ont touché le marché Henri-Barbusse, dans la nuit du samedi 17 au dimanche 18 août. Plus de 160 pompiers ont été mobilisés.

Un incendie a ravagé le marché Henri-Barbusse de Levallois-Perret (Haut-de-Seine), dans la nuit du samedi 17 au dimanche 18 août, a affirmé sur Twitter la première adjointe au maire, Isabelle Balkany. "Le marché a entièrement brûlé", a déploré l'épouse de Patrick Balkany auprès de franceinfo. Selon elle, 4 500 mètres carrés sont partis en fumée au cours de cet incendie, qui a été maîtrisé par plus de 160 pompiers. Isabelle Balkany a par ailleurs assuré à franceinfo que le feu n'avait fait aucun blessé.



ALERTE !!!!

Très important incendie Marché Henri-Barbusse, sous le Palais des Sports Gabriel-Péri et l’immeuble d’une centaine de logements sociaux.

Maîtrisé par plus de 160 pompiers, aucun blessé, habitants accueillis au Pavillon des Fêtes... À suivre... #Levallois pic.twitter.com/yaSoiq9kvK — Isabelle Balkany ♦️ (@ibalkany) August 18, 2019

Le marché Henri-Barbusse est situé sous le Palais des Sports Gabriel-Péri et un immeuble abritant une centaine de logements sociaux. Selon Isabelle Balkany, 90 habitants ont donc dû être évacués et accueillis au Pavillon des Fêtes. "On est épatés par leur calme", a réagi la première adjointe, qui se trouve avec les habitants. Elle a tenu à saluer "le boulot formidable de la police municipale et nationale, des pompiers et surtout de la protection civile". Concernant l'origine des flammes, il n'y a pour l'instant pas d'informations. "On ne sait pas si c'est un incendie accidentel ou criminel", a expliqué Isabelle Balkany.