Gironde : plus de 250 hectares partis en fumée dans un incendie au sud du département

L'incendie, qui s'est déclaré sur la commune du Tuzan, dans le sud-Gironde, était fixé dans la soirée. Des habitants ont été évacués.

"Plus de 250 hectares ont brûlé, une grande partie sur la commune du Tuzan, le reste sur la commune de Saint-Symphorien", a décrit lundi 27 juillet sur franceinfo Bruno Gardère, maire de Saint-Symphorien (Gironde), alors qu'un incendie s'est déclaré dans l'après-midi entre sa commune et celle du Tuzan. Selon France Bleu Gironde, plusieurs centaines d'hectares sont menacés. Le feu est fixé depuis 22h30, annonce sur Twitter la préfecture de Gironde.

#FeuxDeForêt

Remerciement aux sapeurs pompiers qui à 22h30 ont permis de fixer le feu avec l'appui des moyens aériens

La préfète de la #Gironde Fabienne BUCCIO salue leur action qui va se poursuivre toute la nuit. — Préfète de la Nouvelle-Aquitaine et de la Gironde (@PrefAquitaine33) July 27, 2020

Des habitants évacués

"Deux quartiers de la commune du Tuzan ont dû être évacués, en raison des fumées qui envahissaient les maisons. Nous avons ouvert un centre dans la salle des fêtes de Saint-Symphorien avec la protection civile, pour pouvoir les accueillir", a ajouté le maire de Saint-Symphorien. "On ne sait pas comment est parti le feu. L'enquête de gendarmerie le dira", a terminé Bruno Gardère.

Selon la préfète de la Gironde, quatre sapeurs-pompiers ont été légèrement blessés et deux véhicules ont été détruits. Près de 169 hommes et plus de 100 camions sont mobilisés sur place pour éteindre les flammes, 25 pompiers des Landes sont aussi arrivés en renfort. Selon France Bleu Gironde, quatre avions bombardiers d'eau sont présents, dont deux Canadairs en provenance de Nîmes.

En cette période de forte chaleur, et avec un feu particulièrement virulent, l'incendie s'auto-alimente et le feu se déplace rapidement. De plus, le site est particulièrement difficile d'accès pour les pompiers : les parcelles sont encerclées de fossés et un sol sableux. Une ferme photovoltaïque est menacée par les flammes.