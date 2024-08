Feux de forêt : Google Maps lance un outil pour localiser les incendies et suivre leur progression

Depuis la fin du mois de juillet, il est possible de visualiser en temps réel l'étendue des feux de forêts en cours dans le monde entier. On a testé cette nouvelle fonctionnalité.

Le géant du numérique américain Google a développé une nouvelle fonctionnalité dans 15 pays, dont la France, depuis le 30 juillet. Ce nouveau système permet de cartographier les feux de forêts qui sont en cours dans le monde entier. Par exemple ceux qui ont ravagé la région au nord-est d'Athènes, en Grèce, depuis dimanche 11 août.

Cette nouvelle fonctionnalité prend la forme d'un calque sur Google Maps. Jusqu'à maintenant, il était possible de visualiser les reliefs, la vue satellite ou encore le trafic en temps réel sur l'application. Il est désormais possible de voir si on se trouve à proximité d'un incendie.

Pour l'utiliser, rien de plus simple. Sur l'application ou le site internet Google Maps, il suffit de cliquer sur l'icône "Calques" et de choisir ensuite "Feux de forêt". C'est là qu'apparaissent des points avec un pictogramme flamme. En cliquant dessus, on peut voir l'étendue de l'incendie et sa surface estimée. Google se base sur des données satellites pour la calculer.

Le calque "Feux de forêt" permet de visualiser les incendies en cours dans le monde. (CAPTURE D'ÉCRAN / GOOGLE MAPS)

En cliquant sur l’incendie, apparaissent alors les détails d’ordre d’évacuation, ainsi que des liens vers les sites des autorités locales, et des numéros d’urgence. Des informations également accessibles sur Google Search en recherchant le feu de forêt.

Par exemple, au moment de la rédaction de cet article, plus de 1 000 kilomètres carrés brûlaient dans un incendie dans le nord du Canada. Certains points indiquent également des suspicions d'incendies, lorsque des fumées ont été repérées. Cet outil s'ajoute donc aux "alertes de crise" que Google a développé. Elles sont envoyées aux utilisateurs lors d'une alerte inondation, séisme ou encore ouragans.