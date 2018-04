Feuilleton : dans le monde des pompiers (4/5)

Cet avion de ligne a un réacteur en feu, et ses passagers et son équipage sont coincés à l'intérieur. Les pompiers doivent aller le plus vite possible... s'ils veulent être bien notés. Car ces pompiers allemands sont des étudiants en formation. "On doit être prêts en toutes circonstances, c'est pour ça qu'on doit être prêts pour des scénarios comme celui-là", explique ce pompier. Ici, c'est le centre d'entraînement international des pompiers. Une base au nord de l'Angleterre qui accueille toute l'année les pompiers de 80 pays dans le monde.

Des instructeurs très expérimentés

Carcasses d'avion, d'hélicoptère, usines chimiques, reconstitutions d'accidents... Le centre entraîne les pompiers pendant une semaine aux situations exceptionnelles. Des incendies que ces pompiers spéciaux n'affrontent pas tous les jours, contrairement aux pompiers des villes. Le centre est l'un des rares au monde, et le seul en Europe, où il est autorisé de brûler du kérosène. Ici, les instructeurs ne sont pas des jeunots, ce sont tous des pompiers très expérimentés.

