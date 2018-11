États-Unis : la Californie ravagée par le feu

Encerclés par les flammes, des Californiens fuient en voiture en priant. Au nord de l'État situé à l'ouest des États-Unis, 50 000 personnes ont dû quitter leur domicile. Eux parviendront à s'extraire du feu. Moins chanceux, d'autres se sont retrouvés piégés et ont dû fuir à pied. Depuis jeudi 8 novembre, l'incendie a provoqué la mort de 23 personnes et plusieurs dizaines de personnes sont portées disparues.

Les stars de Malibu évacuées

"On n'a pas encore eu le temps d'inspecter toutes les maisons. Elles sont éparpillées un peu partout dans le secteur, et je ne pense pas que nous ayons suffisamment de chiens entraînés à trouver des cadavres", explique Greg Royat, du département des incendies en Californie. À Paradise, ville de 27 000 habitants, plus de 6 700 bâtiments ont été ravagés, laissant la place à une ville fantôme.

Dans le sud de la Californie, un autre incendie fait rage. Quelque 200 000 personnes ont reçu l'ordre d'évacuer. À Malibu, les habitants se sont réfugiés le long de la plage. Les vents violents empêchent de contenir l'incendie. 5% du sinistre seulement était maîtrisé dimanche 11 novembre. Au moins 25 personnes ont péri dans ces incendies et 250 000 habitants ont dû être évacués.

Le JT

Les autres sujets du JT