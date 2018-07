EN IMAGES. Grèce : la région d'Athènes ravagée par les flammes

Le Premier ministre grec, Alexis Tsipras, a décrété un deuil national de trois jours alors que les incendies les plus meurtriers depuis 2007 embrasent le pays depuis dimanche.

Des voitures calcinées, des habitations entière détruites par les flammes et déjà plus de 74 morts et 187 blessés, d'après un bilan provisoire. "Nous risquons de découvrir de nouvelles victimes", a prévenu un responsable des pompiers. Depuis dimanche 22 juillet, de violents incendies consument la région de l'Attique, autour d'Athènes. "Mati n'existe plus" a déclaré le maire de Rafina, Evangelos Bournous, à propos de cette station balnéaire particulièrement touchée par les incendies.

Les vents violents, avec des pointes allant par endroit jusqu'à plus 100 km/heure, ont engendré une "progression foudroyante du feu" a expliqué la porte-parole des pompiers, Stavroula Maliri. Ces douze images montrent l'ampleur des dégâts.