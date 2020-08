DIRECT. Incendies à Martigues : 2 700 personnes évacuées, le feu ne progresse plus

Ce qu'il faut savoir

Nuit difficile à Martigues (Bouches-du-Rhône) et ses environs. Au moins 2 700 personnes ont été évacuées, dans la nuit du 4 au 5 août, pour échapper aux flammes de multiples incendies qui ravagent la côte à l'ouest de Marseille. Mercredi matin, le feu n'est toujours pas maîtrisé mais il ne progresse plus, selon les pompiers sur place.

Des évacuations par la mer. Réfugiées sur les plages, 468 personnes ont été évacuées par des bateaux de la gendarmerie, de la SNSM ainsi que par des bateaux privés. Selon la reporter de franceinfo sur place, trois navires de la marine nationale arrivés de Toulon sont postés au large au cas où il faudrait continuer ces évacuations par la mer.

Une nuit au gymnase. Huit gymnases de Martigues, Carry-le-Rouet, La Couronne, Sausset-les-Pins et Carro ont été réquisitionnés pour accueillir ces personnes ayant fui les flammes, a précisé sur Twitter le Service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône.

De multiples départs de feu. "De multiples incendies ont débuté ce mardi sur l'ensemble du département des Bouches-du-Rhône, notamment trois sur le secteur de Martigues et le plus important a dévasté 1 025 hectares de broussailles et de pins sur les communes de Martigues et de Sausset-les-pins", a indiqué ce mercredi matin sur franceinfo le capitaine Stéphane Guyot, porte-parole des pompiers des Bouches-du-Rhône.