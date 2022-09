Charente : 400 hectares brûlés après de multiples départs de feu

Quatre Canadair, trois Dash et deux hélicoptères et près de 580 pompiers ont été mobilisés dans la journée, selon la préfecture.

Deux incendies, démarrés après "16 départs de feu" quasi "simultanés", ont ravagé 400 hectares de forêt, jeudi 15 septembre, dans le sud de la Charente. Peu avant minuit, le feu principal, qui a brûlé 350 hectares à Courgeac, une commune à 30 km au sud d'Angoulême avait "cessé sa progression" mais n'était "pas à proprement parlé fixé", a expliqué la préfète de Charente Martine Clavel.

"Le plus gros incendie qu'ait connu la Charente dans son histoire"

Le feu a également touché la commune voisine de Nonac, ravageant 50 hectares de pins et de feuillus avant d'être fixé dans la soirée. Quatre Canadair, trois Dash et deux hélicoptères et près de 580 pompiers ont été mobilisés dans la journée, selon la préfecture. Près de 500 d'entre eux resteront mobilisés vendredi pour "éviter que le feu reprenne", a indiqué la préfecture.

Selon le journal régional Charente Libre, la surface brûlée par ces deux foyers constitue "le plus gros incendie qu'ait connu la Charente dans son histoire". Les autorités ont recensé durant l'après-midi un total de 16 départs de feu "à peu près simultanés" dans cinq communes voisines le long de la route D24, et privilégiaient la piste d'un pyromane, qui était toujours recherché jeudi soir. Près d'une quarantaine de personnes ont été évacuées de la zone et le village de Courgeac a été "confiné suite aux fumées importantes qui se dégagent de ces feux".