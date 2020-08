Bouches-du-Rhône : 30 hectares touchés par un incendie à Vitrolles, 500 maisons évacuées, 400 pompiers en action

Le mistral s'est renforcé ce dimanche avec des rafales d'au moins 80 km/h. Les autorités préfectorales interdisent l'accès à tous les massifs forestiers.

Un incendie s'est déclaré dimanche 23 août à Vitrolles (Bouches-du-Rhône), près de l'autoroute A7 et à proximité d'une zone résidentielle. Un important dispositif est déployé sur place pour lutter contre les flammes, rapporte France Bleu Provence. Trente hectares ont été réduits en cendres. Environ 500 maisons sont en train d'être évacuées par mesure de prévention.

Accès interdit aux massifs forestiers

Environ 400 pompiers sont mobilisés à Vitrolles, appuyés par une trentaine de véhicules et des moyens aériens conséquents : cinq Canadair, un Dash et deux hélicoptères bombardier d'eau. Sur Twitter, les pompiers des Bouches-du-Rhône indiquent que la zone concernée est sur l'A7 dans le sens Marseille-Lyon, au niveau de la commune de Vitrolles. Ils demandent d'éviter le secteur. L'autoroute est fermée actuellement entre Vitrolles et Rognac dans les deux sens de circulation.

"Sur place, près de 400 sapeurs-pompiers, appuyés par des moyens aériens, sont mobilisés pour éviter le pire. Fier de l'engagement de nos soldats du feu. Ils ont tout mon soutien", écrit le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin sur Twitter.

[#Opérations] 250 #Pompiers13 interviennent sur le #feu de @Vitrolles_13 avec 100 engins. 30 hectares parcourus. L'A7 est fermée dans les deux sens. Evitez le secteur ! pic.twitter.com/5v9DKZNSFq — Pompiers 13 (@Pompiers_13) August 23, 2020

Ce dimanche, le mistral s'est renforcé avec des rafales d'au moins 80 km/h. C'est la raison pour laquelle, les autorités préfectorales interdisent l'accès à tous les massifs forestiers. Il est rappelé aux automobilistes qu'ils ne doivent pas jeter leur mégot de cigarette par la fenêtre.