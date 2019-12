Australie : un gigantesque incendie s'approche de la ville de Sydney

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Le brasier gronde : dans un fracas terrible, l'incendie progresse et les pompiers n'ont pas d'autre solution que de fuir. Le combat est inégal : épuisés, vaincus, ils se retirent en essayant de sauver leur matériel. "Vous avez bloqué un foyer et quelques instants plus tard, vous avez de nouvelles flammes de 30 mètres de haut", explique Mattew Hutton, pompier en Nouvelle-Galles-du-Sud. Dans la nuit de vendredi 6 à samedi 7 décembre, huit incendies se sont mêlés et l'énorme brasier désormais hors de contrôle dévore tout sur son passage, attisé par des vents violents et des températures de plus de 35° la journée.

Sauver les habitations

Une surface équivalente à la Suisse a déjà été dévorée par ces incendies. Les plus gros avions australiens ont été mobilisés : ils déversent des milliers de tonnes de retardant pour sauver au moins les habitations. Mais pour 600 d'entre elles, dispersées dans les collines, il est déjà trop tard. La ville de Sydney se trouve à une heure de route des incendies et baigne dans un brouillard âcre. L'incendie se dirige vers les premières banlieues de Sydney.

Le JT

Les autres sujets du JT

Franceinfo est partenaire de la consultation "Agissons ensemble pour l'environnement" avec Make.org. Si vous souhaitez y participer, vous pouvez proposer vos idées et voter sur celle des autres participants dans le module ci-dessous.