Incendie meurtrier à Saint-Laurent-de-la-Salanque : trois personnes en garde à vue

Trois personnes ont été interpellées dans la nuit de mercredi à jeudi et sont placées en garde à vue par la gendarmerie dans l'enquête sur l'incendie de Saint-Laurent-de-la-Salanque (Pyrénées-Orientales), a appris jeudi 7 avril France Bleu Roussillon auprès du parquet, confirmant une information du journal Midi Libre. Ces trois hommes sont âgés respectivement de 29, 28 et 43 ans.

L'incendie avait fait 8 morts dans la nuit du 14 février dernier. Une explosion avait endommagé plusieurs commerces et appartements de ce bourg de 10 000 habitants, situé à une vingtaine de kilomètres de Perpignan. Ils avaient été ensuite gagnés par les flammes. Le parquet de Perpignan a ouvert une enquête pour "incendie volontaire ayant entraîné la mort". L'explosion s'était produite au rez-de-chaussée d'un immeuble, au niveau d'une épicerie-sandwicherie. Des bouteilles de gaz ont été retrouvées aux abords de cet immeuble. On ne sait pas encore si elles étaient pleines ou vides, et si elles sont à l'origine ou si elles ont aggravé l'explosion.



Cinq membres d'une même famille parmi les victimes

Un bébé de quelques mois et un enfant de 2 ans figurent parmi les huit morts, surpris dans leur sommeil. Un homme, qui avait sauté du deuxième étage pour échapper aux flammes, avait été grièvement blessé. Sur les huit personnes décédées, cinq appartenaient à la même famille, le bébé, l'enfant de deux ans, leurs parents et leur grand-père. Parmi les trois autres morts, il y a un couple. Plusieurs immeubles de l'artère principale de la ville ont été touchés. Fin février, une marche blanche a rassemblé 1 200 personnes dans les rues de la ville.