Ille-et-Vilaine : un automobiliste flashé à 200 km/h juste après avoir récupéré son permis

Son permis lui a, de nouveau, été retiré. Le chauffard de 37 ans risque jusqu'à 1 500 euros d'amende.

Un chauffard de 37 ans a été contrôlé, mardi 15 janvier, sur la quatre voies dans le sens Rennes-Redon (Ille-et-Vilaine) à 200 km/h au lieu des 110 autorisés alors qu'il venait juste de récupérer son permis, rapporte France Bleu Armorique.

Lorsque les motards de l'unité motocycliste des CRS ont vu passer à vive allure une BMW, ils ont pris en chasse le conducteur. Après une course-poursuite sur une dizaine de kilomètres, le chauffard a été interpellé vers une station service Total au niveau de la commune de Guignen.

Une course avec un autre véhicule

L'homme faisait la course avec un autre véhicule, qui n'a pas pu être intercepté. Le chauffard venait juste de récupérer son permis et était en conduite probatoire. Sa vitesse autorisée sur cet axe était donc de seulement 100 km/h. Son permis lui avait été soustrait auparavant pour excès de vitesse, alcoolémie au volant et usage du téléphone portable.

Son permis lui a été immédiatement retiré. Il risque une suspension de trois ans et 1500 euros d'amende. Il pourra être convoqué dans les prochains jours au tribunal correctionnel.