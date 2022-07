Ille-et-Vilaine : trois enfants gravement blessés lors d'un stage de poney

Seize enfants ont été blessés, dont trois gravement, mardi 19 juillet lors d'un stage de poney, au centre équestre de Saint M'Hervé, proche de Vitré (Ille-et-Vilaine), annonce mercredi le parquet de Rennes à France Bleu Armorique. Le groupe, composé de 25 enfants a été percuté par un ou plusieurs poneys pour une raison encore inconnue, selon cette même source.

Les enfants, âgés de 7 à 11 ans, sont originaires du département d'Ille-et-Vilaine ainsi que de la Mayenne. Mardi soir, ils devaient ramener les poneys pour la nuit, encadrés par leurs animateurs. C'est à ce moment-là que le ou les animaux les ont percutés. Une enquête a été ouverte, pour déterminer ce qui a pu se passer.

Trois enfants ont été gravement été touchés

Dans l'agitation, selon les secours et le parquet, 18 personnes ont été blessées aux bras ou aux jambes, seize enfants et deux animateurs. Trois enfants ont été gravement touchés à la tête et transportés en urgence absolue en réanimation à l'Hôpital Sud de Rennes. "Ils ont des lésions à la tête qui nécessitent une surveillance particulière en réanimation", explique le patron du Samu 35 Louis Soulat.

La totalité du groupe a été transportée dans plusieurs hôpitaux du département. Deux animateurs du stage de poney ont été pris en charge pour un stress post-traumatique. Pour cette intervention, 45 sapeurs-pompiers étaient sur place, accompagnés d'équipes médicales du Sdis et du Smur 35. Dix ambulances et deux hélicoptères ont été déployés. Une cellule médico-psychologique sera être mise en place ce mercredi matin, au centre équestre.

La mairie se dit prête à accueillir les familles dans une salle communale, si elles en ont besoin. "C'est un centre équestre qui existe depuis plus de vingt ans et dans lequel nous n'avons jamais eu de problème", ajoute le Premier adjoint à la maire de Saint-M'Hervé, Alain Cornée.