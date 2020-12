Hérault : une raie mobula de 150 kg échouée sur une plage de Marseillan a été sauvée par des pompiers

Un échouage peu fréquent sur les plages de l'Hérault. L'animal égaré, secouru par les pompiers mercredi 23 décembre, fait environ 150 kilos et a été ramené à un mille nautique, près de deux kilomètres de la côte. "Un moment inoubliable" a réagi le Sdis.

Des sapeurs pompiers annoncent avoir mené une opération de sauvetage mercredi 23 décembre, pour remettre à l'eau une raie mobula, échouée sur une plage de Marseillan, rapporte France Bleu Hérault.

En fin de matinée, un promeneur a alerté le centre départemental des appels d'urgence pour signaler le poisson échoué non loin d’un poste de secours, sur cette plage de la Méditerranée.

La raie Mobula égarée fait 3,40 mètres d'envergure sur 2,20 mètres de long pour environ 150 kg. Incapable de reprendre la mer, l’animal est vivant.

PHOTOS - L'incroyable sauvetage d'une raie géante échouée sur une plage de Marseillan @SDIS34 — France Bleu Hérault (@bleuherault) December 23, 2020

Les sauveteurs l’ont ramenée à un mille nautique, près de deux kilomètres, notamment à l'aide d'un jet ski.

"Un moment inoubliable pour nos plongeurs et de pur bonheur, ce genre de moment qui fait du bien en cette période difficile qui donne du sens à la vie et à notre environnement”, réagit le Service départemental d’incendie et de secours.

L’échouage de cette espèce de raie est peu fréquent sur les plages de l’Hérault. La raie mobula est connue pour sa capacité à sauter au-dessus des eaux.