Hérault : quatre hommes soupçonnés d’avoir attaqué des distributeurs de billets à l’explosif mis en examen

Quatre hommes, soupçonnés d’avoir attaqué plusieurs distributeurs automatiques de billets à l’explosif, ont été mis en examen et écroués, indique vendredi 18 décembre le parquet de Béziers dans un communiqué.

Ils sont soupçonnés d’avoir attaqué "à l’explosif gazeux" au moins quatre distributeurs, à Marseillan-Plage, Montady et Thézan-les-Béziers (Hérault) ainsi qu’à Claira (Pyrénées-Orientales). Au total, le préjudice en argent dérobé et en dégâts est estimé à 170 000 euros. À chaque fois, les malfaiteurs utilisaient des véhicules volés de grosses cylindrées, retrouvés ensuite incendiés.

Les suspects, âgés de 29 à 57 ans, ont été interpellés les 15 et 16 décembre à Frontignan et Sérignan (Hérault) ainsi qu’à Marseille. Ils ont été mis en examen jeudi pour un total de 22 infractions dont le crime de vols en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de commettre des crimes. Un seul des quatre mis en examen a reconnu sa participation et pour un seul de ces faits.