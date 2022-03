Hauts-de-Seine : une enquête pour violence aggravée ouverte après l'agression d'un vigile dans un centre commercial

Une enquête en flagrance pour "violences aggravées" a été ouverte par le parquet de Nanterre après l'agression d'un vigile au centre commercial Les Quatre Temps à Paris-La Défense (Hauts-de-Seine), a appris franceinfo vendredi 25 mars auprès du parquet. L'agression s'est produite mercredi vers 21 heures, précise le parquet. L'enquête a été confiée au commissariat de Puteaux-La Défense. La victime est dans un état grave et n'est pas en état d'être interrogée.

Le vigile, âgé de 62 ans, travaille dans le centre depuis une trentaine d'années, selon la direction du centre commercial qui "déplore ce terrible évènement". Elle assure travailler en "lien étroit avec la préfecture et la police" pour retrouver l’agresseur et qu’une ligne de soutien et d’accompagnement a été ouverte pour tous les agents souhaitant échanger avec des consultants psychologues.

"Notre centre est un site sécurisé. Nous avons développé, depuis plusieurs années maintenant, des mesures importantes et adaptées, en lien étroit avec les autorités pour assurer au quotidien la sécurité de ses clients et collaborateurs, que nous allons encore renforcer", ajoute la direction. La vidéo de l'agression a été partagée sur Twitter par des candidats à l'élection présidentielle, dont Valérie Pécresse et Nicolas Dupont-Aignan.