Haute-Savoie : cambriolage des locaux de la Protection civile, le préjudice estimé à 10 000 euros

Des défibrillateurs, du matériel de formation au secourisme et des uniformes ont notamment été volés.

Les locaux de la Protection civile de Haute-Savoie, à Clarafond-Arcine, ont été cambriolés dans la nuit du jeudi 31 janvier au vendredi 1er février, rapporte France Bleu Pays de Savoie. Le préjudice est estimé à 10 000 euros.

"Le préjudice est non négligeable car nous sommes quand même une association de loi 1901 et les bénéfices de nos dispositifs de secours et de nos formations nous servent à acheter notre matériel et à réaliser nos actions opérationnelles. Pour le coup, 10 000 euros, ça nous fait un gros trou dans notre budget", a réagi Yannick Laurent, directeur général de la Protection civile de Haute-Savoie, joint par France Bleu.

Uniformes volés

Des défibrillateurs, les clés de certains véhicules, des radios, du matériel de formation au secourisme, ainsi que des uniformes ont été volés : "C'est toujours délicat de se faire voler des uniformes. Il ne faudrait pas que la population s'imagine que ce sont des secouristes qui réalisent des méfaits", s'est inquiété Yannick Laurent.

La gendarmerie de Frangy a été chargée de l’enquête.