Haute-Garonne : les CRS de montagne sauvent une jeune randonneuse qui a glissé sur une trentaine de mètres en plein orage

Les CRS de Luchon ont remonté la jeune femme par brancard grâce à des cordes sur 200 mètres de dénivelé, pendant près de trois heures.

Les CRS de montagne ont sauvé une jeune randonneuse après une glissade sur une trentaine de mètres dans la vallée du Lis, une petite vallée d'altitude des Pyrénées françaises s'ouvrant sur la vallée de Luchon, en Haute-Garonne, samedi 6 juin dans la soirée, rapporte France Bleu Occitanie dimanche. Elle souffre d'une fracture des vertèbres.

Un homme et une femme, tous les deux âgés de 24 ans, sont partis randonner dans la vallée mais s'est perdu à la nuit tombée et s'est retrouvé ralenti par la météo orageuse samedi soir. Les deux randonneurs ont décidé de quitter le sentier pour rejoindre le parking, mais ils se sont retrouvés sur un terrain escarpé et la jeune femme a glissé sur une trentaine de mètres.

Remontée par brancard grâce à des cordes

Le jeune homme a contacté les CRS de Luchon qui ont dû partir à leur recherche à pied sous une pluie battante car les conditions météorologiques ne leur permettaient pas de partir en hélicoptère. Alertés vers 19h40, ils sont arrivés sur place vers 22h30. Ils ont remonté la jeune femme par brancard grâce à des cordes sur 200 mètres de dénivelé, pendant près de trois heures.

La victime a finalement été prise en charge à 5h10 par les pompiers, sur le parking de la Vallée du Lys puis conduite à l'hôpital.