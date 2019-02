Haut-Rhin : un homme mis en examen et incarcéré pour le meurtre de son frère jumeau

Le meurtrier présumé, qui hébergeait "ponctuellement" son frère jumeau, l'a tué avec une arme à feu après une dispute, selon le parquet de Colmar (Haut-Rhin).

Drame familial à Ensisheim (Haut-Rhin). Un homme âgé de 45 ans a été mis en examen et incarcéré, lundi 25 février, pour le meurtre de son frère jumeau, a appris l'AFP auprès du parquet de Colmar. Le suspect a été mis en examen pour "homicide volontaire" et écroué, a précisé à l'AFP Catherine Sorita-Minard, procureure de la République de Colmar (Haut-Rhin).

Selon la magistrate, le drame fratricide a eu lieu samedi matin à Ensisheim, située entre Colmar et Mulhouse. Les faits se sont déroulés au domicile du meurtrier présumé. Ce dernier hébergeait alors "ponctuellement" son frère, a rapporté Catherine Sorita-Minard.

Le premier a demandé à son frère de quitter le logement, et une rixe a éclaté entre les deux jumeaux. En partant, la future victime a lancé plusieurs pierres en direction de la maison de son frère. Celui-ci a répliqué en lui tirant dessus avec "une arme à feu et l'a tué", a relaté la procureure de la République de Colmar. D'après le site des quotidiens Dernières Nouvelles d'Alsace et L'Alsace, qui ont révélé l'affaire, le meurtrier présumé l'aurait abattu avec "une carabine 22 long rifle à canon scié".