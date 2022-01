Haut-Rhin : un chien attaque une fillette de 2 ans, sa mère gravement blessée en voulant la protéger

Une femme de 32 ans a été gravement blessée mercredi 5 janvier à Schweighouse-Thann (Haut-Rhin) en voulant protéger sa fille de 2 ans et demi attaquée par un chien, rapporte France Bleu Alsace. Elle a été héliportée en "urgence absolue" vers le centre hospitalier universitaire (CHU) de Strasbourg.

Ce mercredi vers 11 heures, la fillette a été attaquée, pour une raison encore inconnue, par un chien de race "american staff", dans la rue principale de la commune. En voulant protéger son enfant, la mère a été gravement blessée, avec d’importante plaies aux poignets et aux mains. Sa fille souffre quant à elle de blessures plus légères et a été transportée à l’hôpital Émile-Muller de Mulhouse.

Le chien a été capturé par une équipe des pompiers et conduit à la SPA de Mulhouse. L'enquête pour déterminer les circonstances précises des faits a été confiée à la brigade de gendarmerie de Masevaux.