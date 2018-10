Guéret : une mère tamponne un jeune avec sa voiture pour venger son fils

Une femme de 35 ans a été placée en détention provisoire vendredi à Guéret. Elle est soupçonnée d'avoir volontairement tamponné un adolescent avec sa voiture alors que celui-ci venait de se battre avec son fils.

Une mère de famille de 35 ans a été placée, vendredi 12 octobre, en détention provisoire en attendant sa comparution devant le tribunal de Guéret lundi 15 octobre, après avoir voulu venger son fils, indique France Bleu Creuse. Le week-end précédent, elle a pris en chasse, avec sa voiture, celui qui avait blessé son fils lors d'une bagarre.

Course-poursuite dans les rues de Guéret

Dans la nuit du samedi 6 au dimanche 7 octobre, vers trois ou quatre heures du matin, une rixe éclate entre les deux jeunes, âgés de 17 ans et d'une vingtaine d'années. Le plus jeune est touché par des coups et légèrement blessé, ce qui énerve sa mère. Elle monte alors dans sa voiture, poursuit l'autre jeune homme dans les rues de Guéret et le tamponne.

Ce dernier s'en sort avec un hématome à la hanche et une entorse à la cheville qui justifient une interruption temporaire de travail de 21 jours. Le fils s'est vu, de son côté, prescrire une interruption temporaire de travail de deux jours.