Grand Paris Express : un ouvrier meurt sur le chantier de la gare Saint-Denis Pleyel

Un ouvrier est mort mercredi 5 janvier à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) sur le chantier de la future gare Saint-Denis Pleyel du Grand Paris Express, rapporte France Bleu Paris. L'accident s'est produit à 11h30. "Une chute de matériel sur le chantier serait à l'origine de l'accident", selon la Société du grand Paris (SGP). Les pompiers n'ont pas réussi à réanimer l'homme.

L'ouvrier travaillait pour la société Eiffage. "Nous nous associons à la douleur de la famille, des proches et des collègues du compagnon décédé. Toute la communauté du Grand Paris Express est profondément affectée par cet accident", déclare la SGP. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de l'accident.

C'est le second accident mortel sur ce chantier. En décembre 2020, un autre salarié de la société Eiffage avait trouvé la mort à La Courneuve, toujours en Seine-Saint-Denis, sur le chantier de la ligne 16. La future gare de Saint-Denis Pleyel est l'un des plus gros chantiers de la SGP. Quatre lignes du futur métro (les lignes 14, 15, 16 et 17) y circuleront à partir de 2024.